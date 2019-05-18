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Джокович вышел в полуфинал Римского турнира


Первая ракетка мира, сербский теннисист НовакДжокович вышел в  полуфинал Римского турнира.

Как  передает Арменпресс, Джокович обыграл аргентинца Хауна-Мартина дельПотро в матче четвертьфинала теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме и вышел в следующий круг соревнований.

Соперники провели на корте 3 часа 4 минуты. Серб переиграл представителя Аргентины в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Соперником Джоковича в полуфинале станет ещё один аргентинец — ДиегоШварцман.

 




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