Гражданин добровольно сдал разнокалиберные пули, гранаты, охотничье ружье
Благодаря объяснительной работе сотрудников Вагаршапатского отдела полиции РА, 17 мая гражданин добровольно сдал 85 разнокалиберных пуль, гранаты без номеров, запалы типа УЗРГМ, охотничий обрез.
Как передает Арменпресс, полиция извещает, что гражданин сообщил, что обнаружил их в тот же день – во время строительных работ в пристройке собственного дома. Он уверен, что найденные боеприпасы его покойному брату – участнику Арцахской освободительно войны.
Боеприпасы отправлены на экспертизу.
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