У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло к югу от индонезийского острова Ява, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Подземные толчки зафиксированы в 01.51 по времени UTC в 297 километрах к юго-востоку от города Бандунг. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.