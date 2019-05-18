У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло к югу от индонезийского острова Ява, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».
Подземные толчки зафиксированы в 01.51 по времени UTC в 297 километрах к юго-востоку от города Бандунг. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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