С нарушениями аукционных условий и искусственным установлением минимальной общей цены отчуждено имущество, принадлежащее Общественной радиокомпании: возбуждено уголовное дело

В рамках функции по возбуждению иска о защите государственных интересов в Генеральной прокуратуре РА изучен процесс отчуждения здания по адресу Теряна 2 города Еревана, находящееся в уставном капитале ЗАО “Общественная радиокомпания Армении”, и земельного участка, необходимого для его использования и обслуживания. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении, с этой целью были потребованы и получены соответствующие документы от Комитета по управлению госимуществом Министерства экономического развития и инвестиций Армении, Госкомитета кадастра и ЗАО “Общественная радиокомпания Армении”.

В результате исследования выяснилось, что решением 23.10.2016 г. от 29 января, закрепленное за государственным управленческим учреждением “Аппарат управления по управлению государственным имуществом при правительстве РА” здание по адресу Теряна 2 и земельный участок, необходимый для его использования и обслуживания, были изъяты из ГНКО “Национальный киноцентр Армении”, оценены и внесены в уставной капитал ЗАО “Общественная радиокомпания Армении”.

При этом безвозмездная передача указанной территории, являющейся собственностью РА, ЗАО “Общественная радиокомпания Армении”, в обращении председателя Совета общественной телерадиокомпании РА՝ к главе Департамента управления государственным имуществом при правительстве Республики Армения объяснялась тем, что для функционирования Общественной радиокомпании необходимо дополнительное пространство.

Однако, в дальнейшем, решением от 30-го марта 2016 года СОТР РА разрешило ЗАО “Общественная радиокомпания Армении” осуществить отчуждение находящегося по указанному адресу здания 1.167.9 кв. м, земельного участка 0.10014 га, территории 198.6 кв. м и земельного участка 0.0195 га, установив стартовую цену на первые девять аукционов в размере 720.000.000 драмов РА. В этом решении было отмечено, что в случае непродажи имущества, начиная с десятого аукциона организовывать новые аукционы, снижая стартовую цену каждого следующего пятого аукциона в размере 4% от общей стартовой цены предыдущего аукциона, установив минимальную общую цену в 480.000.000 драмов.

С целью организации аукционной продажи 31 марта 2016 г. между компанией, ООО аукционный дом и ЗАО товарно-сырьевая биржа был заключен договор.

Однако в ходе исследования выяснилось, что в другом решении СОТР РА от 5 декабря 2016 г. изменены предварительные условия аукциона, разрешено установить стартовую цену на имущество в размере 650.000.000 драмов, а в случае непродажи организовать новые аукционы, установив общую стартовую цену каждого последующего аукциона на 35.000.000 драмов меньше, чем общая стартовая цена предыдущего аукциона, установив минимальную общую цену в 300.000.000 драмов.

Выяснилось, что публичные уведомления об аукционе были сделаны с нарушением обязательных условий публичных уведомлений, установленных Законом РА “О публичных торгах”. В результате была нарушена сама сущность публичных торгов и было исключено участие в аукционе неопределенного круга лиц, удовлетворяющих условиям закона в процессе заключения договора.

Выяснилось также, что по просьбе ЗАО “Общественная радиокомпания Армении” стоимость имущества снижалась ежедневно на 35.000.000 драмов, в результате чего недвижимость, указанная с государственной долей, была реализована в качестве биржевого товара за 300.000.000 драмов.

Между тем, согласно 5-ой статье закона РА “О товарных биржах” биржевым товаром не может быть недвижимое имущество, объекты интеллектуальной собственности, авторское право, произведения искусства, а также товары, оборот (продажа) которых запрещена законодательством РА.

Фактически, используя свои распорядительные или иные полномочия служащие ЗАО “Общественная радиокомпания Армении” вопреки интересам организации, игнорируя положения Закона РА “О публичных торгах”, посредством ЗАО “Товарно-сырьевой биржи” реализовано не являющееся биржевым товаром недвижимое имущество. Что привело к тяжелым последствиям, к нарушению порядка проведения публичных торгов, в результате чего ЗАО “Общественная радиокомпания Армении” был причинен ущерб в размере 350.000.000 драмов.

Учитывая, что данные, выявленные в результате исследований, содержат признаки преступления, по решению прокурора Управления по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры РА по факту использования служащими ЗАО “Общественная радиокомпания Армении” своих распорядительных или иных полномочий вопреки интересам организации и нарушения порядка проведения публичных торгов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 и статье 196 Уголовного кодекса РА.

Предварительное следствие по уголовному делу поручено Следственному комитету РА.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.