Глава Комитета кадастра указывает три причины повышения цен на жилье

Глава Комитета кадастра недвижимости Сархат Петросян видит три причины подорожания квартир. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами после заседания правительства он отметил, что первой и самой ощутимой причиной являются политические изменения прошлого года, которые вызвали ожидания в обществе и бизнесе и, следовательно, повлияли на спрос.

Вторая причина, по словам главы комитета кадастра - активизация рынка ипотеки. “Сегодня действуют ипотечные кредиты с минимальной ставкой 6.5, которые несравнимы с данными за прошлый год. Третья - в Ереване, и не только, в результате ликвидации коррупционных схем намного легче стало вести строительную деятельность. У многих застройщиков раньше бывали проблемы с разрешениями, сейчас все это легко, и появляются новые игроки”, - сказал Петросян, добавив, что если эти темпы сохранятся, то прогнозируется только рост”.

По словам Сархата Петросяна, наибольшая доля сделок приходится на куплю-продажу квартир, на втором месте - особняки, на третьем – коммерческие территории, на четвертом – производственные.

“Самым большим спросом пользуется Центр, затем Давидашен, Арабкир, Канакер-Зейтун и так далее”, - сказал он.