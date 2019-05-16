Главную награду международного Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" - во Францию привозят из соседней Швейцарии. Стоимость ювелирного изделия оценивается в €20 тыс.

Этот приз когда-то предложил создать бывший генеральный директор фестиваля Робер Фавр Ле Бре. За выполнение заказа боролись самые лучшие ювелиры Франции, предложившие свои версии изображения пальм Лазурного берега. Победителем тендера стала Люсьен Лазон, сделавшая лучший эскиз "Золотой пальмовой ветви", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 1964 году из-за нехватки средств фестиваль отказался от присуждения этой награды. Устроители мероприятия решили ограничиться вручением Гран-при. Так продолжалось более десяти лет.

В 1975 году организационный комитет форума решил придать награде более современный облик. Автором обновленной версии стал ювелир Тьерри де Буркене.

В 1997 году изготовление награды доверили швейцарскому ювелирному дому Chopard (Шопар). Трофей создают вручную в ювелирных мастерских в Женеве. Всегда в трех экземплярах - на случай утраты приза или награждения двух победителей.