Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Верховная рада определила, что приведение к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая.

Соответствующее решение поддержали в четверг 315 парламентариев.

"Таким образом, [инаугурация состоится] 20 мая в 10:00 с учетом внесения календарных изменений в работу Верховной рады", - сообщил после голосования спикер парламента Андрей Парубий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением.