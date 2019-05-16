Скульптура "Кролик", выполненная американским художником Джеффом Кунсом, была продана на аукционе Christie's за $91,1 млн. Этот показатель является рекордным для ныне живущего художника, сообщается в четверг на официальной странице аукционного дома в Twitter.

"Кролик" Джеффа Кунса из коллекции Ньюхауса ушел за $91,075 млн и установил новый мировой рекорд аукционов для ныне живущего художника", - отмечается в сообщении аукционного дома,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первоначально скульптура оценивалась в $50-$70 млн.

Скульптура "Кролик" создана художником в 1986 году. Она выполнена из нержавеющей стали.