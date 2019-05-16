В системе онлайн-записи из возможных 13000 первоклассников зарегистрированы 9321

По системе приема заявок на поступление в школу первоклассников, разработанной Национальным центром образовательных технологий Министерства образования и науки РА из возможных 13000 первоклассников зарегистрированы 9321. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 16 мая сообщила заместитель министра образования и науки Армении Аревик Анапиосян.

“Вчера была запущена система онлайн-регистрации первоклассников, которая пилотно стартовала в Ереване. Предполагается на 2019 - 2020 учебный год иметь около 13000 первоклассников, места предусмотрены для 14000 возможных первоклассников. Сегодня, по состоянию на 10:45, в онлайн-системе уже зарегистрировано 9321 детей. У нас есть техническая проблема, связанная со 100 детьми. В связи с тем, что вчера утром с 9:10 часов до 9:25 была проблема загруженности и эта техническая проблема привела к тому, что по всей системе невозможно было осуществлять регистрацию, однако она быстро была ликвидирована”, - сказала Анапиосян.

В 17 из 158 государственных школ, зарегистрированных в системе регистрации для приема в школу первоклассников, разработанной Национальным центром образовательных технологий Министерства образования и науки РА, по состоянию на 16:00 часов 15 мая количество лицензированных мест уже было исчерпано.