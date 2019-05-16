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Падение вертолета в реку Гудзон попало на видео


В Сети появилось видео падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке. Ролик опубликовал в своем Twitter журналист Сифан Ким.

На кадрах видно, как вертолет летает над водой. В какой-то момент времени пилот, судя по видео, теряет управление над машиной, после чего она начинает кружиться вокруг своей оси и в результате падает в реку,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным журналиста, на борту вертолета находился только пилот, его спасли.

 




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