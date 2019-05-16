Временно будет прекращена подача газа в ряд районов Еревана

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ утром 16 мая прекращена подача газа многоквартирных домов по улицам Байрона, Саят-Нова, Теряна, Маштоца, Московян, Исаакяна, а также многоквартирных домов по проспекту Исакова: 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52/1, 52/2, /52/3, 52/4, 52/5.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04.