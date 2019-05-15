Рождаемость в США в 2018 году опустилась до самого низкого за последние 32 года уровня

Показатели рождаемости в США по итогам 2018 года опустились до самого низкого за последние 32 года уровня. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на последний правительственный доклад о демографической ситуации в стране.

Всего за прошлый год в США, согласно представленным данным, было зарегистрировано 3,79 млн новорожденных, что на 2% меньше, чем в предшествующем году. В последний раз столь низкий показатель был зафиксирован в 1987 году.

Рождаемость в США продолжает снижаться с 2014 года. За минувший год коэффициент рождаемости для женщин в возрасте от 15 до 44 лет упал до рекордно низкого значения - 59 младенцев на 1000 женщин. Причем такая тенденция наблюдается не только среди представительниц белого населения страны, но и среди афроамериканок, латиноамериканок и жительниц азиатского происхождения, говорится в докладе.

Молодые американки, как отмечают эксперты, в последнее время все более ориентируются на достижение карьерного успеха и материального благополучия, поэтому они все чаще откладывают рождение детей. Единственной возрастной группой, в которой в 2018 году был отмечен рост рождаемости, - это женщины старше 40 лет. С 1980-х годов они вносят все больший вклад в увеличение народонаселения США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Авторы исследования обратили внимание на то, что спад рождаемости происходит на фоне экономического роста в стране, а экономический подъем обычно сопровождается увеличением числа новорожденных, однако в минувшем году этого не произошло. До недавнего времени США входили в небольшую группу экономически развитых стран с естественным приростом населения. Еще десять лет назад на одну женщину в стране в среднем приходились 2,1 ребенка, в 2018 году этот показатель опустился до 1,7.

По оценкам федерального Бюро переписи, в стране по состоянию на 22 июня прошлого года проживали 327,9 млн человек. Каждые восемь секунд появлялся на свет ребенок, каждые 12 секунд кто-то из жителей умирал, каждые 28 секунд прибывал иммигрант. В среднем получается, что каждые 13 секунд население пополнялось на одного человека.

Как отметили сотрудники Бюро, США становятся все более многорасовой страной при неуклонном сокращении численности белого населения. Если эта тенденция сохранится, то к середине текущего столетия белые в США составят менее половины населения страны.