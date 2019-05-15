Проект "вертикальной деревни" впервые появился на румынском рынке недвижимости. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Digi 24.

Согласно проекту Vox Vertical Village, в 10-этажном доме будет 120 квартир, в каждой из которых будет терраса площадью минимум 57 кв м.

Компания Werk Property Group реализует проект в Тимишоаре на западе страны. Комплекс намечено заложить в августе этого года, а завершить строительство в конце будущего. Ее сооружение обойдется в €14 млн. 20% квартир уже проданы.

Всего более трети застроенной площади будет занято зелеными насаждениями и террасами. Намечено высадить более 700 деревьев, кустов и орнаментальных растений. В комплексе обустроят внутренний двор, будут располагаться бассейн, зал для приемов, кинотеатр, спортзал, а также подземная и наземная парковки.

Проект Vox Vertical Village призван обновить городской стиль жизни, считает команда архитекторов и пейзажистов. "Вертикальная деревня", по их мнению, объединит преимущества проживания в деревенском доме с садом с высоким уровнем удобства и безопасности.

Первое в Европе здание с "вертикальным садом" было построено итальянским архитектором Стефано Боери в Милане. Сегодня многоквартирные дома, в структуру которых включены зеленые насаждения, есть уже в Испании, Англии, Японии, Китае и США.