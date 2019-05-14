Достойная зарплата, комфортные условия, социальная защита: дан старт национальной программе “Достойный труд”

Между Министерством труда и социальных вопросов РА, международной организацией труда (МОТ), республиканским союзом работодателей Армении и Конфедерацией профсоюзов Армении подписан Меморандум национальной программы “Достойный труд”.

Как передает «Арменпресс», программа должна быть реализована в течение 4 лет.

Во время встречи с журналистами министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян сказала, что программа “Достойный труд” имеет три приоритета.

“Первый приоритет - регулирование трудовых правоотношений, здесь мы ожидаем законодательные реформы в соответствии с международными стандартами. Второй приоритет -улучшение политики занятости, в частности, создание равных возможностей для женщин, мужчин и других уязвимых групп на рынке труда. Третий приоритет - это действие, направленное на социальное превосходство, которое предполагает укрепление коллективных переговоров”, - отметила Батоян.

Директор Регионального офиса международной организации труда в Европе и Центральной Азии Ханц Коллер подчеркнул, что “достойный труд” означает работу, за которую получаешь достойную зарплату, хорошие условия труда, социальную защиту. “ Для достижения всего этого существуют Конвенции МОТ, для их применения, они должны быть подписаны и ратифицированы государствами-членами. Цель этой программы - содействие правительству в реализации этих конвенций, подписанных Арменией”, - сказал Коллер.

По его словам, “достойный труд” - это также борьба с детским, принудительным трудом, а также с дискриминацией.