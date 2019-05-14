FT: хакеры при помощи функции звонков в WhatsApp загружали шпионское ПО на телефоны

Неизвестные злоумышленники устанавливали шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны, используя функцию звонков в приложении WhatsApp. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

По ее данным, злоумышленники внедряли шпионскую программу, осуществляя звонки на выбранные номера телефонов через приложение WhatsApp. При этом вредоносный код скачивался, даже если абонент не брал трубку, а сведения о звонке удалялись из памяти телефона. Отмечается, что для атаки были уязвимы устройства на платформах iOS и Android,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В WhatsApp узнали о проблеме в начале мая, на прошлой неделе компания сообщила о ней в Министерство юстиции США.

Как информирует Financial Times, разработчиком следящей программы является израильская частная компания NSO Group, занимающаяся производством средств киберразведки.

По данным телеканала Sky News, в WhatsApp подтвердили факт кибератаки, отметив, что она имела ограниченный масштаб и затронула только несколько десятков пользователей. В компании также информировали, что уязвимость, позволявшая установить следящее ПО, была устранена, а также рекомендовали пользователям обновить свою версию приложения.

Аудитория WhatsApp на настоящий момент составляет 1,5 млрд человек по всему миру, указывает Financial Times.