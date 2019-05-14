Во дворе суда многолюдно перед судебным заседанием по делу Кочаряна

Во дворе суда общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор Норк за час до начала судебного заседания по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна уже многолюдно. Как передает «Арменпресс», 14 мая на одной стороне двора суда - сторонники второго президента Армении, а на другой - те, кто придерживается противоположного мнения.

14 мая суд огласит представленное защитниками Кочаряна ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна. После оглашения решения суд приступит к рассмотрению вопроса об обоснованности избрания меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

По уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года второму президенту РА Роберту Кочаряну, экс-министру обороны РА Микаелу Арутюняну и Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог в 5 млн драмов, а Роберт Кочарян арестован. Адвокаты Роберта Кочаряна обжаловали решение об аресте.

10 января судья суда общей юрисдикции Еревана Нелли Багдасарян заявила о самоотводе по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

9 января прокурор и следователь представили ходатайство о самоотводе председательствующему судье. Основанием для представления самоотвода послужило то обстоятельство, что судья по делу другого обвиняемого в связи с делом 1 марта объявил самоотвод, отметив, что их семьи имеют родственные связи.

14 января о самоотводе заявил судья Давид Григорян, ведущий рассмотрение дела о мере пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

6 мая о самоотводе заявил судья по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, бывшего Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Сейрана Оганяна - Вардан Григорян.

13 мая адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна представили ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна, председательствующего по делу Кочаряна и других.