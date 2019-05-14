Первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" состоится во вторник в Выставочном центре Тель-Авива. Только 10 из 17 участников шоу получат путевку в финал, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

Шоу откроет выступление певицы Тамты из Кипра. Также, по решению оргкомитета "Евровидения", в этот вечер выступят представители Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Белоруссии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно правилам конкурса, повлиять на результат могут только жители стран-участниц полуфинала, а также поклонники смотра из Израиля, Франции и Испании. Представители этих стран, а также Великобритании, Германии и Италии проходят в финал автоматически: Израиль - как страна победитель прошлого конкурса, остальные составляют "Большую пятерку" основателей "Евровидения".