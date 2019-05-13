Компания HBO выпустила трейлер последней серии финального сезона "Игры престолов". Видео опубликовано в официальном аккаунте сериала в YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что финал саги станет "настоящим безумием" и посоветовала зрителями найти "самый большой телевизор".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Последний сезон сериала начался в апреле 2019 года.