Первый тур выборов президента Литвы не выявил победителя

В Литве определились кандидаты, которые проходят во второй тур президентских выборов. Как передает Арменпресс, об этом сказано на сайте Главной избирательной комиссии страны.

Более 30 процентов голосов набрал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. На втором месте с отставанием менее чем на один процент оказалась кандидат от партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, также участвовавший в выборах, занял третье место с результатом около 20 процентов. По информации портала Delfi, политик посчитал поражением невыход во второй тур и обещал сложить с себя полномочия 12 июля. «[Это] означает, что у меня нет доверия людей, что я не могу возглавлять правительство», — заявил он.

Всего за пост главы государства боролись девять человек. По законодательству Литвы, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать не менее 51 процента голосов. Второй тур выборов состоится 26 мая. Граждане избирают президента сроком на пять лет с возможностью однократного переизбрания.

С 2009 года пост главы государства занимает Даля Грибаускайте, в 2014-м она была переизбрана на второй срок.