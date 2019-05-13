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Важно быть в тройке лучших: Хашманян


Главный тренер Ереванского “Алашкерта” -  Абраам Хашманян видит причины их поражения “Арарат-Армении” в собственных ошибках.

“У нас была очень эмоциональная игра, которая стала даже агрессивной. И мы проиграли именно из-за наших ошибок. “Для нас важно быть в тройке”,- в беседе с журналистами сказал тренер.

По словам Хашманяна, проблемы возникли и от того, что много футболистов отсутствовало.

В 32-м туре Высшей лиги чемпионата Армении “Арарат–Армения" победила “Алашкерт”  со счетом 2:1.




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