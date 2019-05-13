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Эмери рассказал об участии Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку


Главный тренер лондонского “Арсенал”" Унаи Эмери рассказал об участии Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку. Как передает «Арменпресс», главный тренер “оружейников” отметил, что для него важно видеть Мхитаряна в финале. “Я не знаю о причине проблемы между двумя странами, но мы сделаем все, чтобы Мхитарян отправился в Баку. Он хорошо сыграл в последней игре «Арсенала”, - сказал тренер.

Финал Лиги Европы сезона 2018/19 состоится 29-го мая в Баку, где “Арсенал” сыграет с “Челси”.




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