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Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании


Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний. Исследование учло отзывы 40 тысяч клиентов в 40 странах и основывалось на данных нескольких коммерческих поставщиков.

134 аэропорта оценивались по соблюдению графика вылетов, качеству обслуживания и наличию магазинов и ресторанов. Лучшим был признан аэропорт Хамад в Катаре. Второе место занял аэропорт Токио в Японии, Замкнул тройку лидеров аэропорт Афин в Греции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Российский аэропорт Шереметьево стал шестым. В десятку рейтинга также попали аэропорт Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша), аэропорт Чанги (Сингапур), международный аэропорт Раджив Ганди (Индия), аэропорт Тенерифе Норте (Испания) и аэропорт Виракопус (Бразилия).

Авиакомпании были рассортированы по соблюдению графика полетов, качеству полетов и возможности быстро вернуть билет. Рейтинг возглавила Qatar Airways, следом за ним идут American Airlines и Aeromexico. Также лучшими признаны SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines иEmirates. 

 

 




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