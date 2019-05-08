Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Британский принц Гарри и его супруга Меган, устроив фотосессию в Виндзоре, продемонстрировали миру своего новорожденного сына.

Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет рано утром 6 мая, его вес при рождении составлял 3,2 килограмма. Мальчик занимает седьмое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, дяди принца Уильяма, троих детей принца Уильяма и своего отца принца Гарри. С рождением у принца Гарри сына, королева Великобритания Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз.

Принц Гарри и Меган, как и обещали, пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. В отличие от супруги принца Уильяма Кейт, герцогиня Меган не захотела позировать фотографам сразу после родов, предпочтя провести первые дни с ребенком, мужем и своей матерью Дорией, приехавшей к рождению внука из Лос-Анджелеса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Интерес к новорожденному со стороны СМИ, между тем, очень велик, и не только потому, что его отец принц Гарри является самым популярным членом королевской семьи, но и потому, что его сын стал первым "королевским ребенком" смешанного этнического происхождения за много веков и первым американцем, рожденным в королевской семье (по матери ребенок имеет право на американский паспорт и потому гипотетически сможет в будущем стать президентом США).