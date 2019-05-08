Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

СМИ: государственный музей Нидерландов готов купить картину Рембрандта за €165 млн


Государственный музей Нидерландов готов заплатить €165 млн, чтобы приобрести картину Рембрандта ван Рейна (1606-1669) у французской ветви семьи Ротшильдов. Об этом сообщает газета NRC со ссылкой на искусствоведа из Франции Дидье Рейкнера.

По данным издания, французское правительство дало музеям страны три месяца на приобретение полотна "Знаменосец", которое было выставлено на продажу нынешними владельцами в июле 2018 года. Если во Франции его купить так никто и не захочет, то Государственный музей Нидерландов готов заплатить требуемую сумму за произведение искусства, датированное 1636 годом, заявил Рейкнер.

По его словам, крайне постыдным и печальным является тот факт, что французские власти за девять месяцев не приняли никаких мер для сохранения произведения искусства в стране и, похоже, не собираются вмешиваться в ситуацию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1648 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1061 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1011 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 999 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 988 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации