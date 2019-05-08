СМИ: государственный музей Нидерландов готов купить картину Рембрандта за €165 млн

Государственный музей Нидерландов готов заплатить €165 млн, чтобы приобрести картину Рембрандта ван Рейна (1606-1669) у французской ветви семьи Ротшильдов. Об этом сообщает газета NRC со ссылкой на искусствоведа из Франции Дидье Рейкнера.

По данным издания, французское правительство дало музеям страны три месяца на приобретение полотна "Знаменосец", которое было выставлено на продажу нынешними владельцами в июле 2018 года. Если во Франции его купить так никто и не захочет, то Государственный музей Нидерландов готов заплатить требуемую сумму за произведение искусства, датированное 1636 годом, заявил Рейкнер.

По его словам, крайне постыдным и печальным является тот факт, что французские власти за девять месяцев не приняли никаких мер для сохранения произведения искусства в стране и, похоже, не собираются вмешиваться в ситуацию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.