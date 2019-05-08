В Фонде Генриха Белля состоялось мероприятие под названием “Армения. Годовщина бархатной революции”

Посол РА в Германии Ашот Смбатян в Берлине присутствовал на организованном Фондом Генриха Белля мероприятии “Армения. Через год после “бархатной” революции”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА, с приветственной речью на мероприятии выступила председатель Фонда Элен Убершер (Ellen Überschär). Докладчиками были депутаты парламентской фракции “Мой шаг” МикаелЗолян и Мария Карапетян, журналист, основатель EVNReport Мария Титизян, юрист, активист охраны окружающей среды Артур Григорян. Модератором обсуждения был новоназначенный руководитель регионального центра по Южному Кавказу политического Фонда партии зеленых Германии Генрих Белль докторШтефанМайстер.

Докладчики коснулись мирной революции, произишедшей в Армении в прошлом году, состоявшихся после смены власти парламентских выборов, укрепления роли правового государства, демократии, прав человека, экономических реформ, борьбы с коррупцией, а также приоритетов внешней политики и др.

По инициативе Посольства РА в ФРГ, в рамках мероприятия состоялась фотовыставка под названием “Бархатная революция Армении”, на которой было представлено народное движение, в Армении в апреле-мае прошлого года.

На мероприятии присутствовали должностные лица немецких политических и научных кругов, журналисты, представители общественных организаций и армянской общины.