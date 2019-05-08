В этом году бюджетные доходы в Армении будут перевыполнены не на 40 млрд, а на 62 млрд драмов

Бюджетные доходы в Армении в текущем году будут перевыполнены не на 40 млрддрамов, а на 62 млрд. Об этом на пресс-конференции 8 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подводя итоги первого года своего избрания на пост премьер-министра.

“В первом квартале 2009г. по сравнению с тем же периодом 2018г. доходы госбюджета фактически выросли на 25% или на 64,1 млрддрамов, что в основном обусловлено ростом бюджетных доходов в результате сокращения тени. В результате сокращения тени в 2018 году по сопоставимым показателям налоговые доходы и госпошлины составили 21,8% от ВВП, что по сравнению с2017г. улучшилось на 1,3 процентных пункта”,-по сообщению Арменпресс, сказал Пашинян.

Погашен долг налогоплательщикамправительству, имеющим переплату в 120 млрддрамов, что составляет 90% от долга переплаты. Вы знаете, долгие годы в Армении предметом обсуждения было то, что КГД, налоговые органы требовали от хозяйствующих субъектов сверхвыплат. По состоянию на 1 января прошлого года долг составлял 130 млрддрамов, то есть бизнес заплатил на столько больше.

После смены власти налоговые органы приняли отчеты от бизнеса, но взамен не взимали денег, и обязательства на 120 млрддрамов погашены, это означает, что только по этой статье правительство вернуло бизнесу около 300 млн долларов”, - подчеркнул премьер-министр.

После революции по линии НДС хозяйствующим субъектам было возвращено на 19 млрддрамов больше, чем за тот же период прошлого года. После революции, по сравнению с тем же периодом прошлого года, было напечатано более 82 млн кассовых чеков, что на 35-40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 51 тыс. рабочих мест были выведены из тени, некоторые из них, предположительно, только созданы.