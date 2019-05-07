Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Грузия начала экспортировать электроэнергию в Турцию и Россию


По данным коммерческого оператора системы электроснабжения (ESCO), Грузия начала экспорт электроэнергии в Турцию и Россию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Экспорт начался с мая и его ежедневный объем на сегодняшний день составляет 2,78 млн. КВт в Турцию и 2,61 млн. КВтч в Россию.

Начало экспорта связано с увеличением выработки электроэнергии на грузинских ГЭС.

Согласно прогнозному балансу, утвержденному министерством экономики, в этом году из Грузии запланирован экспорт электроэнергии до 700 млн. КВтч, что в четыре раза меньше чем импорт. Импорт электроэнергии в Грузию не понадобится только в мае-июле.

 

 

 




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