Грузия начала экспортировать электроэнергию в Турцию и Россию

По данным коммерческого оператора системы электроснабжения (ESCO), Грузия начала экспорт электроэнергии в Турцию и Россию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Экспорт начался с мая и его ежедневный объем на сегодняшний день составляет 2,78 млн. КВт в Турцию и 2,61 млн. КВтч в Россию.



Начало экспорта связано с увеличением выработки электроэнергии на грузинских ГЭС.



Согласно прогнозному балансу, утвержденному министерством экономики, в этом году из Грузии запланирован экспорт электроэнергии до 700 млн. КВтч, что в четыре раза меньше чем импорт. Импорт электроэнергии в Грузию не понадобится только в мае-июле.