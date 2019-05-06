В Ереване около бензоколонки горит “Газель”

На участке улицы Рубинян, ведущей в Норкский массив, на мосту около бензоколонки горит автомобиль марки “Газель”. Как сообщает корр. Арменпресс с места происшествия, полиция оцепила территорию.

В МЧС Армении сообщили, что получен вызов о том, что “Газель” столкнулись с электрическим столбом и загорелась. На место происшествия отбыли сотрудники пожарной службы.

Будет дана дополнительная информация.