Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

В Ереване около бензоколонки горит “Газель”


На участке улицы Рубинян, ведущей в Норкский массив, на мосту около бензоколонки горит автомобиль марки “Газель”. Как сообщает корр. Арменпресс с места происшествия, полиция оцепила территорию.

В МЧС Армении сообщили, что получен вызов о том, что “Газель” столкнулись с электрическим столбом и загорелась. На место происшествия отбыли сотрудники пожарной службы.

Будет дана дополнительная информация.




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