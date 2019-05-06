У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

У британского принца Гарри и его супруги Меган родился сын.

"Это мальчик! Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские счастливы объявить о рождении у них ребенка", - сообщила супружеская чета в Instagram.

Таким образом, королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз. Имя мальчика, который занял седьмое место в линии престолонаследия, будет объявлено спустя некоторое время. Его первые фотографии мир увидит через несколько дней, когда принц Гарри и Меган пригласят фотографов в Виндзорский парк, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.