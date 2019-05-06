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В Заполярье объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой SSJ-100


В Мурманской области объявили траур в связи с катастрофой в "Шереметьево" самолета Superjet-100, который вечером 5 мая вылетел в Мурманск, но вернулся в аэропорт, совершил аварийную посадку и загорелся, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"С сегодняшнего дня объявляется трехдневный траур на территории Мурманской области", - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис журналистам в понедельник ночью.

По его словам, сейчас устанавливается, кто из 41 погибших были жителями Мурманской области.

Региональные власти также решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву. "Понятно, что это необходимо для посещения места гибели и участия в оперативно-следственных мероприятиях", - пояснил А.Чибис.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу. Однако, жертвами авиакатастрофы стали, по разным данным, 40 или 41 человек из находившихся на борту 78 человек.




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