Сильный ливень затопил села на востоке Грузии

Сильный ливень в ночь на воскресенье затопил несколько сел Лагодехского муниципалитета в восточной части Грузии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

"В результате сильного дождя из русел вышли три реки и затопили дворы и подвалы жилых домов сел, повредил сады, виноградники и первые этажи зданий. В течение всей ночи спасатели работали в интенсивном режиме и выкачивали воду. Этот процесс все еще продолжается. В результате инцидента никто не пострадал, на данный момент ситуация в Кахетии стабильная", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости сообщает пресс-служба ведомства.

По данным телекомпании "Рустави 2”, жители сел были всю ночь без света. Подача электроэнергии восстанавливается поэтапно.