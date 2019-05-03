Рабочая группа по вопросам отношений Церковь - государство начала работу

Первая встреча рабочей группы по вопросам отношений между Республикой Армения и Святой Армянской Апостольской Церковью состоялась 3 мая. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Первопрестола, первое заседание прошло под председательством Католикоса Всех Армян Гарегина Второго и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ходе заседания Католикос Всех Армян обратился к членам рабочей группы и присутствующим:

“Многоуважаемый премьер-министр, духовные отцы, уважаемые государственные мужи и присутствующие, приветствуем и приносим Вам наше благословение. Мы выражаем нашу радость по поводу созыва первого заседания рабочей группы с целью достижения результатов в отношениях Церковь - государство.

Этот новый формат регулирования отношений родного государства и нашей Церкви - хорошая возможность обсудить представляющие взаимный интерес вопросы и найти пути их решения во имя достижения миссии нашей Церкви во имя нашей страны и народа.

Наша история наилучшим образом свидетельствует о том, что Церковь внесла неоценимый вклад в укрепление и укрепление армянского государства в рамках своей духовно-спасительной миссии, а также в поддержку государства осуществляла свою духовную службу нашему народу. Отношения между церковью и государством благодаря тесному сотрудничеству Св. Григория Просветителя и царя Трдата III были посвящены провозглашению Армении первым христианским государством, что было и остается славой и гордостью нашего народа. В условиях отсутствия государственности Церковь продолжала заботиться и руководить нашим народом, бодрствуя в сознании восстановления независимой государственности и прилагая усилия для восстановления армянского государства.

Позиция армянской церкви по непоколебимому сохранению родной государственности наилучшим образом отражена в известной формулировке Патриарха Св. Саака Партева, которая на протяжении всей истории армянской церкви была ключевой в деятельности наших патриархов и священнослужителей. Мы благодарны Господу за то, что за прошедшие годы независимости были сделаны значительные шаги в направлении урегулирования отношений между нашим государством и Церковью. Тем не менее, есть важные вопросы и проблемы, нуждающиеся в решении. Мы надеемся, что в рамках этой рабочей группы будут найдены эффективные решения для беспрепятственного осуществления миссии Церкви в нашей национальной жизни. В ходе обсуждений, считаем, должны быть учтены некоторые исходные реалии и наблюдения, которые представляем ниже”.

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