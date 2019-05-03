Омбудсмен Армении Арман Татоян направил поздравительное послание в связи с Международным днем свободы печати. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении в послании говорится:

“Дорогие журналисты,

Поздравляю с Международным днем свободы прессы !

Фундаментальные изменения, которые произошли в нашей стране, показали, насколько важна роль прессы и журналистов в этих изменениях.

Профессиональная работа журналиста важна в вопросе формирования приоритетов политики государства и общественного мнения и гарантирования таким образом гражданского контроля над государством.

Своей ответственной профессиональной работой вы способствуете обеспечению прозрачности работы органов общественной власти и должностных лиц и общественной подотчетности.

Велика роль журналиста и в стимулировании инакомыслия и обеспечении атмосферы солидарности в стране.

Это миссия - незаменимый залог успешного преодоления вызовов, стоящих перед страной и обеспечения плавных переходов и перемен.

К сожалению, пока есть неверные восприятия и стереотипы роли журналиста.

На самом деле, презумпцией законности и добросовестности журналиста является тот стержень, вокруг которого должно формироваться уважение и высокое отношение к его профессиональной деятельности.

С максимальными возможностями своего статуса я буду продолжать содействовать Вам в обеспечении беспрепятственного выполнения Вашей профессиональной деятельности.

Своей ответственной работой Вы вносите положительные изменения в жизнь нашей страны”.