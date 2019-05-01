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Константинопольский патриархат ААЦ официально обратился в администрацию Стамбула по вопросу выборов нового патриарха


Местоблюститель Армянского Константинопольского патриарха архиепископ Арам Атешян 30 апреля посетил администрацию Стамбула, где  встретился с  губернатором  Стамбула Али Ерликайя.

Как  передает Арменпресс, в  пресс-канцелярии Константинопольского патриархата сообщили, что духовные  отцы представили письмо по вопросу  организации выборов патриарха. 

Али Ерликайя выразил соболезнование  в  связи с кончиной Константинопольского патриарха ААЦ  МесропаМутафяна.

«Он обещал в  самые  кратчайшие  сроки обеспечить соответствующий  ответ из Анкары», - говорится  в  сообщении.   

Согласно установленному  порядку, патриархат представляет запрос  губернатору  Стамбула, который  направляет его в  МВД Турции – в  полномочный  орган по организации выборов.

Накануне Собор Константинопольского патриархата принял решение  об обращении в  стамбульскую администрацию. В результате  тайного голосования было принято решение о том, что выборной  кампанией нового патриарха будет руководить  архиепископ Атешян.

Не выходя  из длительной  комы,  в возрасте  62  лет скончалсяКонстантинопольский   патриарх Армянской  Апостольской  церкви  архиепископ МесропМутафян Второй, избранный  84-м патриархом в  1998г.

Свои соболезнования  выразили  президент Турции РеджепТайипЭрдоган  и пресс-секретарь президента  Турции Ибрагим  Калын,  экс-премьер и экс-спикер парламента  Турции БиналиЙылдырымпосольство США  в  Турции, премьер министр РА  Никол Пашинян, президент Армении Армен Саркисян и др.

 

Архиепископ  МесропМутафян14 октября 1998 г. был избран 84-м армянским патриархом Стамбула.

Патриархом ААЦ  в  Стамбуле  был назначен в 1998г.

В июле 2008 г. было объявлено, что МесропМутафян страдает болезнью Альцгеймера. С этого времени он находился  в  армянской  больнице  СурбПркич под непрерывным наблюдением  врачей,  а  его заместителем в 2010г. был назначен Архиепископ Арам Атешян. 

Хотя  армянская  диаспора  не  раз выступала за избрание  нового патриарха, турецкие власти неизменно отклоняли это требование, ссылаясь на положение  национального законодательства от 1863г. о том, что выборы  нового патриарха могут состояться только после  смерти действующего.




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