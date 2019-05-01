Константинопольский патриархат ААЦ официально обратился в администрацию Стамбула по вопросу выборов нового патриарха

Местоблюститель Армянского Константинопольского патриарха архиепископ Арам Атешян 30 апреля посетил администрацию Стамбула, где встретился с губернатором Стамбула Али Ерликайя.

Как передает Арменпресс, в пресс-канцелярии Константинопольского патриархата сообщили, что духовные отцы представили письмо по вопросу организации выборов патриарха.

Али Ерликайя выразил соболезнование в связи с кончиной Константинопольского патриарха ААЦ МесропаМутафяна.

«Он обещал в самые кратчайшие сроки обеспечить соответствующий ответ из Анкары», - говорится в сообщении.

Согласно установленному порядку, патриархат представляет запрос губернатору Стамбула, который направляет его в МВД Турции – в полномочный орган по организации выборов.

Накануне Собор Константинопольского патриархата принял решение об обращении в стамбульскую администрацию. В результате тайного голосования было принято решение о том, что выборной кампанией нового патриарха будет руководить архиепископ Атешян.

Не выходя из длительной комы, в возрасте 62 лет скончалсяКонстантинопольский патриарх Армянской Апостольской церкви архиепископ МесропМутафян Второй, избранный 84-м патриархом в 1998г.

Свои соболезнования выразили президент Турции РеджепТайипЭрдоган и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции БиналиЙылдырым, посольство США в Турции, премьер министр РА Никол Пашинян, президент Армении Армен Саркисян и др.

Архиепископ МесропМутафян14 октября 1998 г. был избран 84-м армянским патриархом Стамбула.

Патриархом ААЦ в Стамбуле был назначен в 1998г.

В июле 2008 г. было объявлено, что МесропМутафян страдает болезнью Альцгеймера. С этого времени он находился в армянской больнице СурбПркич под непрерывным наблюдением врачей, а его заместителем в 2010г. был назначен Архиепископ Арам Атешян.

Хотя армянская диаспора не раз выступала за избрание нового патриарха, турецкие власти неизменно отклоняли это требование, ссылаясь на положение национального законодательства от 1863г. о том, что выборы нового патриарха могут состояться только после смерти действующего.