Время в Ереване: 11:07:36,   30 Апрель

Лавров: обмен пленными способствует установлению доверия в зонах конфликтов


Россия выступает за обмен пленными по принципу "всех на всех" для установления доверия в зонах конфликтов. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы всегда во всех ситуациях выступаем за исчерпывающее гуманитарное решение подобных ситуаций: обмен останками, обмен военнопленными, удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех", - отметил глава российского дипведомства. - И мы считаем, что это будет способствовать установлению атмосферы доверия в зонах конфликтов, будь то на Ближнем Востоке, будь то в Нагорном Карабахе, будь то на юго-востоке Украины",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Министр напомнил о том, что такой принцип заложен также в минских договоренностях по урегулированию конфликта на Украине.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации