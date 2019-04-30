Меры в ответ на протесты во Франции обойдутся в 17 миллиардов евро

Меры, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном в ответ на акции "желтых жилетов", обойдутся бюджету страны в 17 миллиардов евро, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

На прошлой неделе Макрон провел большую пресс-конференцию по итогам проходивших в стране национальных дебатов, организованных в ответ на протесты "желтых жилетов". Французский лидер объявил о ряде мер в ответ на кризис, в числе которых - снижение налогов для работающих граждан, индексация пенсий с 2020 года и ряд других. Первые меры были объявлены французскими властями в декабре прошлого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В общей сложности это около 17 миллиардов евро. 10 миллиардов, о которых было объявлено в декабре", - сказал министр в эфире телеканала France 2. Он отметил, что 5 миллиардов евро – это снижение подоходного налога, остальные средства пойдут на индексацию пенсий и другие меры.

Министр отметил, что им было уже сделано предложение о том, что снижение подоходного налога должно произойти с 1 января 2020 года.