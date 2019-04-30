СМИ: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони доставлен в миланскую больницу "Сан-Раффаэле" на машине скорой помощи. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Corriere della Sera.

Она, однако, пока не приводит подробностей о состоянии здоровья 82-летнего политика. Недавно он проходил плановое обследование после операции на сердце, которую он перенес в 2016 году. Берлускони, бессменный лидер партии "Вперед, Италия", должен был в течение дня представить кандидатов на выборы в Европарламент и сам ранее заявлял о намерении баллотироваться.

"Вперед, Италия", несмотря на то, что входила на парламентских выборах в марте 2018 года в победившую правоцентристскую коалицию наряду с "Лигой", в данный момент находится в оппозиции.