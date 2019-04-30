Грузовик рассыпал по проезжей части десятки тысяч долларов

В американском штате Мичиган из ехавшего по шоссе грузовика высыпалось около 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Как передает Арменпресс, об этом сообщает New York Daily News.

Банкноты разлетелись из картонной коробки, которая стояла в кузове автомобиля. Водители проезжавших машин заметили рассыпанные по проезжей части деньги и бросились их собирать.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Им удалось собрать и вернуть владельцу 2479 долларов (около 160 тысяч рублей). Еще 4510 долларов (около 290 тысяч рублей) нашли и принесли прохожие.