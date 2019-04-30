Аронян - 7-й на Grenke Chess Classic
Лидер армянских шахмат Левон Аронян завершил выступления на немецком турнире Grenke Chess Classic.
Как передает «Арменпресс», в последнем туре соперником Ароняна был Фабиану Каруана из США. На 43-м ходу партии гроссмейстеры согласились разделить очко.
Набрав 4,5 очка из 9 возможных, Аронян разделил 5-7 места, заняв 7-е место с дополнительными очками.
Победителем турнира Grenke Chess Cllassic стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен.
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