Аронян - 7-й на Grenke Chess Classic

Лидер армянских шахмат Левон Аронян завершил выступления на немецком турнире Grenke Chess Classic.

Как передает «Арменпресс», в последнем туре соперником Ароняна был Фабиану Каруана из США. На 43-м ходу партии гроссмейстеры согласились разделить очко.

Набрав 4,5 очка из 9 возможных, Аронян разделил 5-7 места, заняв 7-е место с дополнительными очками.

Победителем турнира Grenke Chess Cllassic стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен.