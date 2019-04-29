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Аронян партию с Анандом завершил вничью


Лидер армянских шахмат Левон Аронян на международном турнире в Германии вновь сыграл вничью.

Как передает «Арменпресс», в предпоследнем туре турнира Grenke Chess Classic соперником Ароняна был бывший чемпион мира индиец Виши Ананд. Аронян играл белыми фигурами. На 33-м ходу партии громайстеры согласились разделить очко.

После 8 туров Аронян с 4-я очками занимает 7-е место. В турнирной таблице лидирует действующий чемпион мира Магнус Карлсен с 6,5 очками.

В последнем, 9-м туре, соперником Ароняна будет Фабиану Каруана из США.




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