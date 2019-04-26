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Три взрыва произошли на Шри-Ланке


Три взрыва произошли в пятницу на Шри-Ланке. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Newsfirst.

Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. Ранее в пятницу сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии Шри-Ланки были обстреляны в этом городе неизвестными во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. В стране продолжается розыск 140 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. В районе инцидента продолжаются обыски.




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