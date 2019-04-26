Премьер-министр пожелал успехов шахматной команде “Армянские орлы” перед предстоящим финалом международного турнира

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня членов команды “Армянские орлы”, которые прошли в финал шахматного турнира Pro Chess League 2019. Финальный тур состоится в Сан-Франциско 4 и 5 мая.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, капитан представляющей Армению команды, депутат НС Артак Манукян представил премьер-министру Пашиняну членов команды “Армянские орлы” - Завена Андриасяна, Айка Мартиросяна, Гора Варданяна, Шанта Саркисяна и Анну Саркисян, их спортивный путь и успехи. Он отметил, что команда является действующим чемпионом этого престижного турнира 2018 г., что является большой честью и ответственностью, и прошедшая в финал команда также собирается победить в этом году.

Премьер-министр Никол Пашинян назвал шахматные достижения “Армянских орлов” вдохновляющими, пожелал им победы в предстоящем финале и дальнейших успехов.

Члены команды поблагодарили премьер-министра Никола Пашиняна за прием и поддержку перед финалом турнира.

Премьер-министр также обменялся мнениями с членами армянской команды “Армянские орлы” о продвижении шахмат в Армении, позиционировании Армении в качестве шахматной державы, повышении туристической привлекательности страны в этом контексте, использовании и полезности армянского приложения chessify для мобильных телефонов, шахматном образовании в школах и других вопросах.