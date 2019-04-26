В WikiLeaks считают, что США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже

Власти США ведут подготовку к тому, чтобы обвинить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа по закону о шпионаже, что грозит ему смертной казнью. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом WikiLeaks заявила в пятницу на своей официальной странице в Twitter.

"Министерство юстиции США пытается завести дело против Джулиана Ассанжа по закону от шпионаже, - отметила организация. - Приговор по закону о шпионаже может предусматривать наказание в виде смертной казни".

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет.

Ранее Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру еще от 2012 года, а затем еще и по запросу США на экстрадицию от 2018 года. Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего пять лет за хакерскую деятельность. Власти Великобритании заявили, что не выдадут Ассанжа в страну, где ему может грозить смертная казнь.