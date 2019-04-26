51-летняя Николь Кидман удивила всё таким же красивым телом

51-летняя звезда "Мулен Руж", "Догвилля", "Холодной горы" снова напомнила, насколько она хороша. Но на некоторых снимках её просто не узнать, передает Арменпресс.

Экс-возлюбленная Тома Круза показала, что возраст ничуть её не портит, снявшись для журнала Vanity Fair. Актриса украсила обложку майского номера, представ на фото с открытой грудью, красной помадой на разомкнутых губах и чувственным взглядом. Она поблагодарила издание за то, что оно уже в десятый раз предоставляет ей возможность блистать на его обложке.

Вся фотосессия тоже прошла в подобном откровенном стиле. Кидман в том числе позировала в распахнутом гусарском мундире на голое тело. При этом с короткой стрижкой "под мальчика". Что сделало её неузнаваемой: звезда выглядела необычно и молодо.

В числе фотографий оказались и провокационные снимки, где Кидман позировала в одном белье и колготках в сетку. Результатами съёмки актриса поделилась в "Инстаграме" на радость четырём миллионам фанатов. Среди многочисленных комплиментов поклонники сравнивали образы австрало-американской звезды со стилем Майкла Джексона и Грейс Келли. Также они отметили её неизменную элегантность и прекрасный внешний вид.