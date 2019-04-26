Император Японии в последний раз показался на публике перед отречением

Император Японии Акихито и императрица Митико в последний раз официально показались в пятницу на публике в качестве царствующей четы перед предстоящим 30 апреля отречением монарха от престола. Они приняли участие в состоявшейся в Токио церемонии награждения активистов защиты окружающей среды и ученых, достигших серьезных результатов в изучении живой природы.

Как передает Арменпресс, телеканал NHK сообщает что теперь 85-летний император и 84-летняя императрица до конца месяца будут отдыхать в своем дворцовом комплексе в центре Токио. 30 апреля они примут там участие в официальной церемонии отречения от престола.

На ней в присутствии руководителей трех ветвей власти - правительства, парламента и Верховного суда - император произнесет прощальную речь.

На следующий день - 1 мая - в Токио состоится официальная церемония вступления на престол 59-летнего старшего сына Акихито, нынешнего наследного принца Нарухито. В то же время основные мероприятия по этому поводу запланированы на октябрь.