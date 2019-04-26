Тегеран усомнился в способности Абу-Даби и Эр-Рияда заместить иранскую нефть на рынке

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане считает, что Саудовская Аравия и ОАЭ преувеличивают возможности своего нефтяного сектора, обещая компенсировать недостаток иранской нефти на рынке. Как передает Арменпресс соответствующее мнение министра в пятницу передает агентство IRNA.

"Насколько я понимаю, эти страны преувеличивают возможности своего нефтяного сектора. Как обещания Саудовской Аравии и ОАЭ смогут компенсировать вакуум иранской нефти на мировом рынке?" - сказал Зангане. Он добавил, что антииранские санкции США, ударившие по нефтяной сфере, являются "не блефом, а очень резким проявлением враждебности к Ирану".

Руководитель администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд Ваези в свою очередь назвал готовность Саудовской Аравии и ОАЭ заменить иранскую нефть "актом агрессии против народа Ирана". "Эти две страны не могут не понимать, что Трамп будет проводить свою враждебную политику еще всего один-два года. Мы же являемся их постоянными соседями в регионе", - цитирует Ваези агентство Shana.