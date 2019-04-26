В Facebook ограничат работу приложений для проведения опросов

Администрация Facebook вводит ограничения на работу в соцсети приложений, предназначенных для получения информации о личности пользователя. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Как он отмечает, данное уточнение было внесено в правила для разработчиков программного обеспечения, сотрудничающих с Facebook. Согласно новым нормам, приложения, о которых идет речь, "могут не получить разрешения" на функционирование в соцсети.

Представитель Facebook пояснил телеканалу, что указанные приложения не будут запрещены полностью. Однако их будут особенно тщательно проверять специалисты соцсети. По каким именно критериям, не уточняется.

В правила также внесены дополнительные пункты, касающиеся разрешений на применение приложениями различной информации пользователей. Согласно новым нормам, если приложение в течение 90 дней не использовало какие-либо данные, которые человек разрешил применять, соответствующее соглашение аннулируется.