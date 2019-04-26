В США планируют запустить спутник с помощью напечатанной на 3D-принтере ракеты

Изготовить ракету-носитель, все части которой впервые будут созданы с помощью 3D-принтера, намерена американская компания Relativity со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе (штат калифорния). Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, двухступенчатая ракета-носитель Terran-1 должна выводить на низкую орбиту 1250 кг полезной нагрузки. Стоимость одного пуска, по расчетам, составит $10 млн.

По утверждению представителей компании, им принадлежит самый большой в мире 3D-принтер Stargate, способный отпечатать части ракеты в течение 60 суток. Stargate постоянно улучшается и действует все быстрее за счет использования датчиков и системы автоматического обучения, - отмечают представители компании. - Мы создаем совершенно новый тип производства", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Использование 3D-принтера позволит изготовить ракету-носитель всего из примерно тысячи узлов, в то время как при создании ракеты-носителя обычными методами число узлов превышает 100 тыс.