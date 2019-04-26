В Нью-Дели состоялась конференция по вопросу Геноцида армян

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 апреля в Индии, в Университете им. Джавахарлала Неру, прошла конференция по Геноциду армян под названием “Политика памяти в Армении”.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Армении, в конференции приняли участие профессора и студенты Университета имени Неру, интеллигенции Дели, представители местной армянской общины, а также представители посольства Армении в Индии.

Открыл конференцию и выступил с речью на тему Геноцида армян ректор университета г-н Чантаман Махапетра. Затем с речью выступил посол Армении в Индии Армен Мартиросян. Последний представил исторические и геополитические аспекты Геноцида армян, а также подход Армении к преодолению последствий Геноцида.

Выступили также руководитель Центра исследований России и Центральной Азии университета им. Неру профессор Пул Бадан, профессор Амитаб Сингх, который недавно посетил Армению и выступил с лекцией в Ереванском государственном университете и Дипломатической академии Армении, писатель-публицист Суман Кешари, руководитель Армянского культурного центра Гаяне Мовсисян, журналист СМИ «BBC - Индия» Сатиш Джакоб, известный редактор хинди литературного журнала «Hans» Санджай Сахай и другие.

В конце мероприятия состоялась церемония зажжения свечей, посвященная памяти невинных жертв Геноцида армян.