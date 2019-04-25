Мы постараемся не подвести генсека ОБСЕ в вопросе урегулирования нагорно- карабахского конфликта: Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге коснулась состоявшихся накануне переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, в ходе которых также обсуждалось урегулирование карабахского конфликта.

«Мы попытаемся господина Гремингера в этом вопросе не подвести», - как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, сказала Захарова в ответ на вопрос репортера о заявлении генсека ОБСЕ о том, что Россия воспользуется своим влиянием в нагорно-карабахском конфликте, чтобы приблизить день наступления мира.

Мария Захарова также отметила, что у нее нет подробной информации о том, договорились ли Лавров и Гремингер поддержать гуманитарную деятельность, о которой была достигнута договоренности на встрече в Вене.

Накануне Сергей Лавров и Генеральный секретарь ОБСЕ обменялись мнениями о роли ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.